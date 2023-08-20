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Резніков прокоментував звинувачення у корупції

20 серпня 2023, 15:19
Резніков прокоментував звинувачення у корупції
Олексій Резніков
Дане розслідування проводив журналіст Юрій Ніколов.

Міністр оборони Олексій Резніков заперечує звинувачення щодо того, що ціна військового екіпірування для Міноборони завищена втричі. 

Про це Резніков розповів в інтерв'ю Андріани Кучер.

"Це звичайний маніпулятор, я не боюся цього слова. Якщо ви поспостерігаєте за його діяльністю, то з'ясуєте, що він бере певні факти, домішує, що йому прийшло в голову, публікує. Через деякий період люди йому "насипають" – ти ж помиляєшся. Він це коригує, прибирає і вибачається, але не дуже сильно", – сказав міністр.

Резніков заявив, що у Ніколова багато помилок.

"Колись він зробив публікацію, порівнюючи оптову закупівлю палива в тоннах з цінами на заправках вроздріб у літрах. Людина, мабуть, не дуже сильно освічена, не знає, що паливо – бензин, соляра – легше, ніж вода. Відповідно, в одному літрі не кілограм. Не означає, що якщо літр коштує 50 грн, то й кілограм 50 – кілограм коштує дорожче", – вказав він.

Міністр сказав, що історія з куртками також не відповідає дійсності.

"Мій профільний заступник міністра був на засіданні профільного парламентського комітету одразу після публікації. Приніс і поклав на стіл всі документи, інвойси, накладні, перетин кордону, контракти, сплачені гроші. Депутати різних партій, опозиційних в тому числі ретельно все вивчили і сказали - в нас питань немає", – підсумував Резніков.

корупціяРезніковвійна в Україніросія окупанти

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