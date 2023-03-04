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Резніков просить ЄС постачати 250 тисяч снарядів на місяць — Financial Times

04 березня 2023, 12:02
Резніков просить ЄС постачати 250 тисяч снарядів на місяць — Financial Times
Олексій Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до країн-членів ЄС з проханням постачати Україні по 250 тисяч артилерійських снарядів щомісяця.

Україна звернулася до ЄС із проханням надсилати Києву 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць, щоб зменшити гострий дефіцит, який обмежує її просування на полі бою.

Пише Financial Times, зсилаючись на лист Міністра оборони.

Резніков заявив, що ЗСУ вистрілюють лише п'яту частину снарядів, які вони могли б застосувати, через брак поставок, пише видання.

І додав, що артилерія відіграє вирішальну роль у знищенні військової потужності противника. В середньому Україна випускала 110 000 снарядів калібру 155 мм на місяць, а це чверть від тієї кількості, яку використовувала росія.

"Якби ми не були обмежені кількістю наявних артилерійських снарядів, ми могли б використовувати весь боєкомплект, а це 594 000 снарядів на місяць, – повідомив Резніков.

І додав: 

"За нашими оцінками, для успішного виконання завдань на полі бою мінімальна потреба становить не менше 60 відсотків від повного боєкомплекту, або 356 400 снарядів на місяць".

Цей запит значно перевищує допомогу, яку ЄС обговорює, що підкреслює масштабність завдання, яке стоїть перед Києвом, оскільки війна з росією триває вже другий рік.

ЄСдопомогаРезніков

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