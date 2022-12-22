Резніков провів телефонні переговори з Остіном та подякував за систему Patriot

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонні переговори з американським колегою Ллойдом Остіном та подякував йому за новий пакет військової допомоги від США

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонні переговори з американським колегою Ллойдом Остіном та подякував йому за новий пакет військової допомоги від США.

Про це Олексій Резніков повідомив у Twitter.

Як зазначив міністр, наші герої швидко освоять зенітно-ракетний комплекс Patriot, що допоможе ще сильніше захистити наше небо від російських обстрілів.

"Ми вдячні за черговий пакет допомоги у сфері безпеки, особливо за нові можливості для захисту нашого неба від жорстоких нападів росії. Українські воїни швидко освоять систему Patriot. Вони неодноразово доводили свою майстерність", - заявив міністр оборони України.