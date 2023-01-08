Резніков: росіяни вербували українських дітей для збору даних через мобільну гру

росія намагалася використати українських дітей, аби ті через мобільну гру несвідомо надавали інформацію про розташування стратегічно важливих об’єктів

Російські спецслужби вербували дітей в Україні для збору даних про стратегічні об’єкти, йдеться в повідомленні міністра оборони Олексія Резнікова.

За його даними, російські окупанти для вербування дітей використовували мобільну гру.

"Росія намагалася використати українських дітей, аби ті через мобільну гру несвідомо надавали інформацію про розташування стратегічно важливих об’єктів", – написав він.