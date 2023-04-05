Резніков розповів, коли буде "Рамштайн-11", і назвав пріоритети України

11-та зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться вже цього місяця.

Чергове засідання контактної групи з оборони України пройде на американській авіабазі Німеччини, де відбувалася і перша зустріч рік тому, у квітні.

Про це повідомив журналістам міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу, інформує "Радіо Свобода".

При цьому Резніков не назвав конкретної дати проведення заходу.

Міністр наголосив, що пріоритети української делегації залишаться незмінними. Це – системи ППО, зокрема, бойові літаки, броньована техніка та снаряди для важкої артилерії 155-го калібру.

"Наша делегація не змінює своїх пріоритетів. Залишається пріоритет №1 – це системи ППО, а бойовий літак є частиною протиповітряної оборони. Тому ми не зупиняємося на цьому і продовжуємо говорити про те, що нам потрібні бойові сучасні платформи 4++, це однозначно", – заявив Резніков.

Він додав, що українські військові також потребують броньованої техніки та снарядів для важкої артилерії 155-го калібру.

"Ну і третє, це вже засоби радіоелектронної боротьби, дрони, антидрони, зокрема так звані "дрони-самогубці", або ударні дрони", – заявив міністр.