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Резніков розповів про нові звільнення і призначення у Міноборони

14 лютого 2023, 11:34
Резніков розповів про нові звільнення і призначення у Міноборони
Міністр оборони Олексій Резніков хоче звільнити з посади своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука та призначити на посаду першого заступника міністра Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку – волонтера Віталія Дейнегу, на посаду заступника з питань євроінтеграції – медійника Андрія Шевченка.

Про кадрові ротації Міністр оборони Олексій Резніков повідомив у своєму Facebook.

"Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з Генеральним штабом", - додав Резніков.

Крім того, на посаду заступника з питань цифрового розвитку міністр призначив "волонтера з бекграундом у сфері ІТ, а останнім часом журналіста-документаліста" Віталія Дейнегу. 

"Сучасна війна потребує нових підходів. Сектор цифрового розвитку є одним з напрямків, де Україна здатна на прорив і може створювати нові стандарти для світу. Потрібен свіжий погляд, широкий кругозір та здатність інтегрувати можливості держави, бізнесу та громадського сектору", - зауважив Резніков.

На посаду заступника з питань євроінтеграції було призначено медійника Андрія Шевченка.

"Запросив на посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції відомого медійника Андрія Шевченка, який одночасно має успішний досвід роботи у Парламенті, а також на посаді посла України у Канаді. Маємо зробити Міноборони ще більш динамічним", - написав міністр.

Натомість звільнені Іван Руснак та Олег Гайдук тепер обійматимуть посади радників у Міноборони.

Відповідно до процедури, Резніков подав кандидатів на посади на погодження президенту, після цього має відбутись затвердження урядом.

За словами міністра, це не останні кроки з перезавантаження Міноборони.

 

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