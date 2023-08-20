Матеріали:
Теми:

Резніков розповів про особливості війни в Україні

20 серпня 2023, 10:28
Резніков розповів про особливості війни в Україні
Олексій Резніков
На думку Резнікова, війна в Україні - це "ф'южн" Другої світової і війни майбутнього".

Війна в Україні відрізняється від попередніх воєн у світ. Це є "війна сучасних технологій", зокрема на полі бою застосовуються ударні дрони, підводні та надводні БПЛА та інше.

Таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю журналістки Андріани Кучер.

"З нашими командирами, починаючи від головкома, його команди, командувачами ОСУВ, командирами батальйонів, бригад я спілкуюсь, зустрічаюсь. Вони порівнюють з Другою світовою війною. В Другій світовій війні вже була потужна артилерія, танки, броньовані машини, засоби ураження і окопна війна в тому числі. Найстрашніше - був задіяний величезний людський ресурс, і лінія фронту була величезна. Те ж саме відбувається з нами зараз. За останні 880 років після Другої світової жодної аналогічної війни на планеті земля не було", - розповів він.

На думку міністра, війна в Україні - це "ф'южн" Другої світової і війни майбутнього. Всі майбутні війни вже не будуть такими - вони будуть війнами технологій".

війнаРезніковвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Бізнес & Фінанси
Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 16:27
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Політика
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 12:06
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 08:45
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Політика
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 14:47
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Політика
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 13:51
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Політика
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 09:22
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Технології
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 15:42
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Політика
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 11:55
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється