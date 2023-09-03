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Резніков розповів про зобов'язання України не бити по росії

03 вересня 2023, 20:31
Резніков розповів про зобов'язання України не бити по росії
Озброєння можна застосовувати лише для деокупації територій.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про зобов'язання України не завдавати ударів по території країни-агресорки росії  зброєю НАТО - аби не втягнути країни Альянсу у війну. 

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Повірте, я не один лист зобов’язань написав, що ми не будемо використовувати їхню летальну зброю на території офіційно визнаної російської держави, ми будемо використовувати її тільки з метою деокупації тимчасово окупованих територій України. Тимчасово окуповані землі – це і ті, які були офіційно визнані міжнародно в межах наших кордонів станом на 1991 рік. Це означає Крим, Луганськ, Донецьк і все решта", - каже Резніков.

За його словами, питання окупованих територій, зокрема захоплених ще від 2014-го, "трішки на початку турбувало партнерів".

"Коли ми з вами, повторююсь, "Нептуном" у квітні 22-го року затопили крейсер "москва", ми після цього отримали "Гарпуни". Отримали "Гарпуни" – деокупували острів Зміїний, відкрився зерновий коридор. Ми тепер нашим зерном годуємо країни Африки і Азії тощо", - наголосив очільник Міноборони. 

НАТОРезніковударивійна в Україніросія окупанти

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