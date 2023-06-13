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Резніков розповів, як спочатку Захід відповідав про постачання зброї

13 червня 2023, 15:47
Резніков розповів, як спочатку Захід відповідав про постачання зброї
За його словами, на момент вторгнення росії, Захід не хотів постачати навіть ПЗРК, не говорячи про артелерію чи танки.

На початку повномасштабного російського вторгнення західні країни не готові були передати Києву свою зброю, навіть ПЗРК.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Foreign Affairs.

За його словами, на момент вторгнення рф Україна просила у західних союзників ПЗРК Stinger, проте отримала відповідь:

"Ні, копайте окопи і вбивайте якнайбільше росіян, поки все не закінчиться".

"Тоді люди думали, що наша перемога неможлива. Але, у міру того, як українські сили трималися і продовжували боротися, США, європейські країни та інші союзники України зрештою поставили широкий спектр все більш досконалої зброї. Прийшли ЗРК Stinger, HIMARS та Patriot, які, як я спостерігав, збивали нібито нестримні російські гіперзвукові ракети "Кинджал", – розповів Резніков.

Тепер, каже міністр, українська армія має в арсеналі бойові машини M1 Abrams, Stryker, M2 Bradley, танки Leopard різних модифікацій та багато іншого. Він впевнений, що скоро західну техніку в Україні з повітря підтримуватимуть винищувачі F-16

Західвійна в Україніпостачання зброїросія окупанти

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