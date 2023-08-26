Резніков відповів на критику повільного контрнаступу ЗСУ – Bild

Останніми тижнями міжнародна критика контрнаступу Збройних сил України посилилася. При цьому Міністерство оборони України заявляє, що все йде за планом.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Bild.

"Усе дійсно йде за нашим планом. Цей план також було заздалегідь обговорено з нашими партнерами. І всі, хто реально бере участь у цьому процесі, всі про це знають. Вони знають, якою є оборона противника, якими є зони безпеки, де мінні поля, де оточені танки, де укріплення", - заявив він.

Відповідаючи на запитання про критику з боку США, міністр оборони заявив: "Звичайно, у нас були серйозні дискусії, але це не критика. І знову ж таки, ніякої критики не було. Усе це неправда".

За словами Резнікова, український контрнаступ рухається повільно, тому що, на відміну від Росії, Україна хоче захистити життя своїх солдатів і зберегти військову техніку.

"Ми не будемо посилати наших солдатів уперед, щоб вони полягли в бою без жодного результату", - заявив він.

Міністр додав, що росіяни наразі мають перевагу в повітрі.

"Контрнаступ - це не кіно. Це не голлівудський блокбастер", - підкреслив він.