Результат війни в Україні вирішиться цієї весни та влітку – Боррель

Жозеп Боррель закликав до постійної підтримки України.

Результат війни в Україні буде вирішено цієї весни та літа.

Про це заявив ввечері 14 березня верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель після зустрічей у Вашингтоні, повідомляє Reuters.

Закликаючи до постійної підтримки України на тлі сумнівів щодо продовження військової допомоги США Києву, Боррель сказав журналістам, що Україна не може чекати результатів президентських виборів у США в листопаді.

Зазначається, що багато аналітиків очікують великого російського наступу цього літа.

Також Володимир Зеленський заявив, що росія готує новий наступ на Україну, який розпочнеться наприкінці травня або влітку.

Зі свого боку, видання Радіо Свобода наводить цитату заяви Борреля.

"Цієї весни, цього літа, до осені буде вирішене питання війни в Україні. Багато аналітиків очікують великого наступу росії цього літа, і Україна не може чекати результатів виборів у США", – сказав Жозеп Боррель журналістам 14 березня після зустрічей у Вашингтоні.

За словами Борреля, на всіх своїх зустрічах він наголошував на наслідках перемоги росії в Україні, зокрема на тому, що путін не зупиниться на досягнутому.

Голова дипломатії ЄС наголосив, що в допомозі Україні "все, що потрібно зробити, має бути зроблено швидко".