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Результати дебатів Трампа і Гарріс: як змінилися прогнози аналітиків

20 вересня 2024, 12:50
Результати дебатів Трампа і Гарріс: як змінилися прогнози аналітиків
Розповідаємо, як змінилися прогнози аналітиків на результати майбутніх виборів президента США після дебатів двох кандидатів.

Гарріс зміцнила перевагу

Тиждень тому в США відбулися дебати двох кандидатів на пост президента Сполучених Штатів Америки. За підсумками очного протистояння Камали Гарріс і Дональда Трампа аналітики скоригували свої прогнози на підсумки президентських перегонів. Експерти, які представляють легальні букмекерські контори України, вважають, що представниця Демократичної партії зміцнила свої позиції. Тепер імовірність перемоги Гарріс на виборах становить 57% - ставки на Камалу приймаються з коефіцієнтом 1,75.

Отже, республіканець Дональд Трамп втратив у шансах - імовірність його перемоги зараз становить 43%. Охочі зробити ставку з такою умовою можуть скористатися котируванням 2,07.

Крім того, букмекери фактично виключили ймовірність перемоги інших кандидатів. Наприклад, ставки на Джеймса Девіда Венса приймаються з коефіцієнтом 50,00, а це лише 2% ймовірності, Мішель Обами - 80,00 або 1,25%.

Що думають американські аналітики?

Можливі результати майбутніх виборів президента США також активно обговорюються в західному сегменті. Американські беттінг-оператори теж віддають перевагу Камалі Гарріс. Похибка, порівняно з букмекерськими конторами України, мінімальна - 1 - 2% на користь представниці Демократичної партії.

При цьому, заокеанські компанії дають прогнози на рейтинг, яким володітиме Дональд Трамп станом на 1 жовтня. Тут перспективи республіканця такі: найімовірнішими показниками є 40,00 - 40,99% або 39,00 - 39,99% схвалення серед жителів США для Трампа.

Крім цього, у США очікуються дебати між кандидатами у віце-президенти. Тут упевнено лідирує соратник Камали Гарріс демократ Тімоті Джеймс Волз - його шанси на перемогу в дуелі з республіканцем Джеймсом Девідом Венсом становлять 75%.


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