рф атакувала "Шахедами" Чернігів, Одесу і Харківщину: є загиблі та поранені
03 червня 2025, 09:09
Є пошкодження багатоповерхівок, школи, кількох магазинів, зупинки, будинків у приватному житловому секторі
Вночі росія вчергове атакувала Україну дронами, у кількох областях внаслідок влучань відбулися руйнування, є загиблі та постраждалі. Так, уночі Чернігів зазнав атаки російських безпілотників типу "Герань 2".
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
"Є пошкодження багатоповерхівок, школи, кількох магазинів, зупинки, будинків у приватному житловому секторі. Ворог також поцілив у промислове підприємство, наразі підрозділи ДСНС локалізують пожежу", - зазначив він.
За даними Чауса, внаслідок атаки поранено троє людей, жінка та двоє чоловіків. Їх із серйозними травмами госпіталізовано до лікарень.
Водночас начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський уточнив, що постраждали становить 4 особи - дві жінки та два чоловіки. Причому чоловіки отримали тяжкі поранення.
Він зазначив, що пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад та промислове підприємство, згорів приватний будинок.
У Балаклії Харківської області також відбулися влучання по цивільному підприємству, повідомив начальник МВА Віталій Карабанов.
"На жаль, маємо одного загиблого та одного пораненого серед працівників підприємства", - додав він.
В Одесі через нічну атаку пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки, повідомив мер міста Геннадій Труханов. Згодом у ДСНС додали, що внаслідок атаки постраждали 4 людини
"За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування", - зазначають рятувальники.