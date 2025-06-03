рф атакувала "Шахедами" Чернігів, Одесу і Харківщину: є загиблі та поранені

Вночі росія вчергове атакувала Україну дронами, у кількох областях внаслідок влучань відбулися руйнування, є загиблі та постраждалі. Так, уночі Чернігів зазнав атаки російських безпілотників типу "Герань 2".

"Є пошкодження багатоповерхівок, школи, кількох магазинів, зупинки, будинків у приватному житловому секторі. Ворог також поцілив у промислове підприємство, наразі підрозділи ДСНС локалізують пожежу", - зазначив він.

За даними Чауса, внаслідок атаки поранено троє людей, жінка та двоє чоловіків. Їх із серйозними травмами госпіталізовано до лікарень.

Водночас начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський уточнив, що постраждали становить 4 особи - дві жінки та два чоловіки. Причому чоловіки отримали тяжкі поранення.

Він зазначив, що пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад та промислове підприємство, згорів приватний будинок.

У Балаклії Харківської області також відбулися влучання по цивільному підприємству, повідомив начальник МВА Віталій Карабанов.

"На жаль, маємо одного загиблого та одного пораненого серед працівників підприємства", - додав він.