Нафтогазові доходи росії у лютому становили ₽521 млрд, порівняно з ₽424 млрд у січні.

За 2 місяці вони становили $947 млрд і скоротились на 46,4% в річному вимірі.

Дані мінфін рф.

Податок на видобуток корисних копалин з газу в лютому збільшився до ₽121 млрд . Це пов'язано з надходження разового податку від Газпрому у розмірі ₽50 млрд на місяць.

Прогнозувалось, що базові нафтогазові доходи в росії цього року на рівні ₽8 трлн, проте через втрати вони не будуть вищими за ₽6 трлн.

Для компенсації цих втрат, мінфін рф продає юані і золото з фонду національного добробуту, а центробанк росії дзералить ці операції, продаючи на біржі юані.

У січні їх мінфін отримав із ФНБ ₽54,5 млрд, у лютому - ₽160,2 млрд, а вберезні прогнозує, що недобере ₽132,1 млрд доходів.

Тобто березневі вилучення з фонду національного добробуту становитимуть ₽119,8 млрд.