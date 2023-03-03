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доходи рф від нафти й газу за 2 місяці скоротились вдвічі

03 березня 2023, 16:42
доходи рф від нафти й газу за 2 місяці скоротились вдвічі
Фото: utmagazine.ru
Нафтогазові доходи росії у лютому становили ₽521 млрд, порівняно з ₽424 млрд у січні.

За 2 місяці вони становили $947 млрд і скоротились на 46,4% в річному вимірі.

Дані мінфін рф.

Податок на видобуток корисних копалин з газу в лютому збільшився до ₽121 млрд . Це пов'язано з надходження разового податку від Газпрому у розмірі ₽50 млрд на місяць.

Прогнозувалось, що базові нафтогазові доходи в росії цього року на рівні ₽8 трлн, проте через втрати вони не будуть вищими за ₽6 трлн. 

Для компенсації цих втрат, мінфін рф продає юані і золото з фонду національного добробуту, а центробанк росії дзералить ці операції, продаючи на біржі юані. 

У січні їх мінфін отримав із ФНБ ₽54,5 млрд, у лютому - ₽160,2 млрд, а вберезні прогнозує, що недобере ₽132,1 млрд доходів. 

Тобто березневі вилучення з фонду національного добробуту становитимуть ₽119,8 млрд.

РосіяНафтогазвійнадоходи

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