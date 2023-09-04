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рф готова повернутися до Чорноморської зернової ініціативи – Reuters

04 вересня 2023, 16:37
рф готова повернутися до Чорноморської зернової ініціативи – Reuters
Фото: з вільного доступу
Також росія нібито "відкрита до переговорів".

російський диктатор владімір путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі заявив, що рф готова повернутися до Чорноморської зернової ініціативи і "відкрита до переговорів".

Обох президентів цитує агентство Reuters.

Ердоган заявив, що питання "зернового коридору" з України є найважливішим на його переговорах з російським колегою.

"Найважливішим кроком, на який сьогодні всі дивляться у відносинах між Туреччиною та росією, є зерновий коридор. Я вважаю, що повідомлення на пресконференції буде дуже важливим кроком, особливо для слаборозвинених країн Африки", – наголосив Ердоган, який заохочує росію повернутись до "зернової угоди".

Водночас путін заявив Ердогану, що рф відкрита до обговорення Чорноморської зернової ініціативи.

"Я знаю, що ви маєте намір порушити питання про "зернову угоду". Ми відкриті до переговорів з цього питання", – додав очільник кремля.

зерновий коридорвійна в Україніросія окупантиЧорноморська ініціатива

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