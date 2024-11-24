рф готує кібератаку на Британію, яка "залишить без світла мільйони" –The Telegraph

росія готує хвилю кібератак на Британію у відповідь на використання Україною ракет Storm Shadow

росія готова почати хвилю кібератак на інфраструктуру і підприємства Великої Британії, яка може відключити електромережі і завдати нищівного удару по економіці, "залишивши без світла мільйони". Таку заяву планує зробити на конференції НАТО в понеділок міністр Пет Макфадден, який відповідає за політику в галузі національної безпеки і державних загроз Британії.

Про це пише The Telegraph.

За його словами, росія "винятково агресивна і нерозважлива в кіберпросторі" і хоче отримати "стратегічну перевагу і принизити держави, які підтримують Україну.

"У Великій Британії росія націлилася на наші ЗМІ, наші телекомунікації, наші політичні та демократичні інститути і нашу енергетичну інфраструктуру", - цитує видання майбутню промову чиновника.