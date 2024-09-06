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рф готує підрозділ для атак на підводну інфраструктуру – CNN

06 вересня 2024, 21:07
рф готує підрозділ для атак на підводну інфраструктуру – CNN
Фото: structure.mil.ru
Цей підрозділ має назву “Головне управління глибоководних досліджень Генерального штабу”.
США помітили посилення військової активності росії навколо ключових підводних кабелів і припускають, що росія тепер може з більшою ймовірністю здійснювати диверсії для виведення з ладу критичної частини світової комунікаційної інфраструктури.
 
Про це повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників.
 
Один з чиновників повідомив, що росія приділяє все більше уваги створенню спеціального військового підрозділу, який розгортає величезний флот надводних кораблів, підводних човнів і морських безпілотників. 
 
Зазначається, що цей підрозділ має назву “Головне управління глибоководних досліджень Генерального штабу”.
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Ми стурбовані посиленням російської військово-морської активності в усьому світі та тим, що підрахунок росії щодо нанесення шкоди критичній підводній інфраструктурі США та союзників може змінитися”, - повідомив американський чиновник. 
 
Також чиновник додав, що США регулярно відстежують російські кораблі, які патрулюють поблизу критичної морської інфраструктури та підводних кабелів, часто далеко від російських берегів.
 
Зокрема, командири патрульного корабля НАТО в квітні 2023 року повідомляли, що спостерігали останніми роками збільшення такої активності над підводними кабелями в Балтійському морі.
 
Крім того, минулого року спільне розслідування, проведене громадськими мовниками Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії, виявило, що росія має флот шпигунських кораблів, які діють у водах північної Європи для потенційного саботажу як на підводних кабелях, так і на вітрових електростанціях.
 
Американський чиновник наголосив, що США розглядатимуть будь-який такий саботаж підводної інфраструктури як значну ескалацію російської агресії за межами України.

 

війна в Україніпідводні човниросія окупанти

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