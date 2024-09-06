рф готує підрозділ для атак на підводну інфраструктуру – CNN

Цей підрозділ має назву “Головне управління глибоководних досліджень Генерального штабу”.

США помітили посилення військової активності росії навколо ключових підводних кабелів і припускають, що росія тепер може з більшою ймовірністю здійснювати диверсії для виведення з ладу критичної частини світової комунікаційної інфраструктури.

Про це повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників.

Один з чиновників повідомив, що росія приділяє все більше уваги створенню спеціального військового підрозділу, який розгортає величезний флот надводних кораблів, підводних човнів і морських безпілотників.

Зазначається, що цей підрозділ має назву “Головне управління глибоководних досліджень Генерального штабу”.