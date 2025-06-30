рф готує українських підлітків до ролі диверсантів – FT

росія найчастіше вербує українських підлітків у Telegram

Федеральна служба безпеки росії все частіше використовує популярні месенджери, особливо Telegram, щоб вербувати українських підлітків, пропонуючи їм швидкий заробіток в обмін на співпрацю.

Про це пише Financial Tiimes.

Так, українські чиновники повідомили виданню, що спостерігають систематичне вербування підлітків і молодих людей, зокрема сиріт і переміщених осіб, які постраждали від бойових дій, відчувають фінансові труднощі або просто хочуть заробити достатньо грошей на новий iPhone. При цьому чиновники охарактеризували дії москви як "перетворення українських підлітків на зброю війни проти їхнього власного народу".

"Прессекретар СБУ Артем Дехтяренко повідомив FT, що з весни минулого року агентство заарештувало понад 700 осіб, причетних до шпигунства, підпалів і вибухів, організованих дистанційно російськими розвідниками. З них близько 175 осіб, або приблизно 25%, були молодше 18 років", - пише видання.

Він зазначив, що більшість шпигунів виконували свої місії свідомо, але деякі робили це мимоволі, будучи обдуреними. "Неповнолітні люди не можуть передбачити наслідки своїх дій", що робить їх особливо вразливими для вербування з боку росії", - сказав Дехтяренко. Він зазначив, що кампанія росії "почалася навесні минулого року із завдань із підпалу автомобілів і електричних підстанцій уздовж залізниці". Потім вони "вдосконалили свою стратегію і почали підпалювати військкомати". На початку цього року, за його словами, "вони перейшли до використання українців як терористів-смертників". Проблема досягла таких масштабів, що українська влада запустила загальнонаціональну інформаційну кампанію, щоб підвищити обізнаність підлітків про цю проблему і навчити їх, як "не потрапити в пастку ФСБ".

Як зазначає FT, канали вербування діють за схожою схемою: анонімний користувач звертається до молоді через Telegram, Discord, WhatsApp або Viber із привабливими пропозиціями швидкого і легкого заробітку.