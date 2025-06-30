Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф готує українських підлітків до ролі диверсантів – FT

30 червня 2025, 09:09
рф готує українських підлітків до ролі диверсантів – FT
Фото: Фінанси 24
росія найчастіше вербує українських підлітків у Telegram
Федеральна служба безпеки росії все частіше використовує популярні месенджери, особливо Telegram, щоб вербувати українських підлітків, пропонуючи їм швидкий заробіток в обмін на співпрацю.
 
Про це пише Financial Tiimes.
 
Так, українські чиновники повідомили виданню, що спостерігають систематичне вербування підлітків і молодих людей, зокрема сиріт і переміщених осіб, які постраждали від бойових дій, відчувають фінансові труднощі або просто хочуть заробити достатньо грошей на новий iPhone. При цьому чиновники охарактеризували дії москви як "перетворення українських підлітків на зброю війни проти їхнього власного народу".
 
"Прессекретар СБУ Артем Дехтяренко повідомив FT, що з весни минулого року агентство заарештувало понад 700 осіб, причетних до шпигунства, підпалів і вибухів, організованих дистанційно російськими розвідниками. З них близько 175 осіб, або приблизно 25%, були молодше 18 років", - пише видання.
 
Він зазначив, що більшість шпигунів виконували свої місії свідомо, але деякі робили це мимоволі, будучи обдуреними.
 
"Неповнолітні люди не можуть передбачити наслідки своїх дій", що робить їх особливо вразливими для вербування з боку росії", - сказав Дехтяренко.
 
Він зазначив, що кампанія росії "почалася навесні минулого року із завдань із підпалу автомобілів і електричних підстанцій уздовж залізниці". Потім вони "вдосконалили свою стратегію і почали підпалювати військкомати". На початку цього року, за його словами, "вони перейшли до використання українців як терористів-смертників".
 
Проблема досягла таких масштабів, що українська влада запустила загальнонаціональну інформаційну кампанію, щоб підвищити обізнаність підлітків про цю проблему і навчити їх, як "не потрапити в пастку ФСБ".
 

Як зазначає FT, канали вербування діють за схожою схемою: анонімний користувач звертається до молоді через Telegram, Discord, WhatsApp або Viber із привабливими пропозиціями швидкого і легкого заробітку.

війна в Україніросія окупантипідкуп

Останні матеріали

Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Політика
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 30 червня 2025, 11:12
Саміт
Політика
Саміт "татка" НАТО і мучеництво України. Через задобрювання Європою Трампа загине більше українців – Філліпс О'Браейн
Переклад iPress – 29 червня 2025, 22:02
Політика
"Потьомкінський" саміт НАТО шле вбивчі сигнали. НАТО щойно здало Україну путіну – британські ЗМІ
Переклад iPress – 27 червня 2025, 14:08
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Політика
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 27 червня 2025, 10:57
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Політика
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Переклад iPress – 27 червня 2025, 08:37
Перемога опортунізму над ідеологією.
Політика
Перемога опортунізму над ідеологією. "Таткові" Трампу байдуже НАТО – Bloomberg
Переклад iPress – 26 червня 2025, 14:26
Політика
"Татко" Трамп виходить на перший план. НАТО схиляється перед його вимогами – The Times
Переклад iPress – 26 червня 2025, 11:15
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Політика
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Переклад iPress – 26 червня 2025, 07:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється