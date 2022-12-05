Матеріали:
Теми:

рф готує відповідь щодо межі цін на нафту

05 грудня 2022, 13:47
рф готує відповідь щодо межі цін на нафту
Фото: з відкритих джерел
москва готує відповідь на запровадження західними країнами ембарго на постачання російської нафти та межі цін на неї.

Про це повідомляє російське видання ТАСС

"Рішення готується, - відповів він на запитання журналістів про те, коли можна чекати на відповідь москви. - Очевидним є одне - ніяких стель ми визнавати не будемо", - повідомляє речник Кремля Дмитро Пєсков.

Коментуючи заяви зі США про те, що після ухвалення таких рішень "нічого не зміниться", Пєсков зазначив: "Зміниться. Очевидним і незаперечним є одне: ухвалення цих рішень – це крок у бік дестабілізації світових енергетичних ринків".

Нагадаємо, з 5 грудня набуло чинності ембарго на постачання російської нафти морем до ЄС. Країни Євросоюзу також погодили регульовану межу цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні $60 за барель. Таке ж рішення ухвалили країни G7 та Австралія.

ЄСнафтаембарго

Останні матеріали

Пентагон планує суттєве розширення військових навчань для України. Та до чого тут Елвіс Преслі – The Washington Post і Марк Гертлінг
Технології
Пентагон планує суттєве розширення військових навчань для України. Та до чого тут Елвіс Преслі – The Washington Post і Марк Гертлінг
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 14:59
Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну - Wall Street Journal
Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну - Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 10:24
Титанічна оборона українців в районі Бахмута і просування на схід в районі Куп’янська – Том Купер
Cуспільство
Титанічна оборона українців в районі Бахмута і просування на схід в районі Куп’янська – Том Купер
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 07:05
Генерал Суровікін: Інший російський командувач? Частина ІІ – Мік Раян
Політика
Генерал Суровікін: Інший російський командувач? Частина ІІ – Мік Раян
Переклад iPress – 04 грудня 2022, 11:19
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Політика
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Переклад iPress – 04 грудня 2022, 10:02
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Політика
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2022, 10:19
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Технології
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
02 грудня 2022, 12:25
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Бізнес & Фінанси
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Олесь Євтєєв – 02 грудня 2022, 11:52
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється