рф готує відповідь щодо межі цін на нафту

москва готує відповідь на запровадження західними країнами ембарго на постачання російської нафти та межі цін на неї.

Про це повідомляє російське видання ТАСС

"Рішення готується, - відповів він на запитання журналістів про те, коли можна чекати на відповідь москви. - Очевидним є одне - ніяких стель ми визнавати не будемо", - повідомляє речник Кремля Дмитро Пєсков.

Коментуючи заяви зі США про те, що після ухвалення таких рішень "нічого не зміниться", Пєсков зазначив: "Зміниться. Очевидним і незаперечним є одне: ухвалення цих рішень – це крок у бік дестабілізації світових енергетичних ринків".

Нагадаємо, з 5 грудня набуло чинності ембарго на постачання російської нафти морем до ЄС. Країни Євросоюзу також погодили регульовану межу цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні $60 за барель. Таке ж рішення ухвалили країни G7 та Австралія.