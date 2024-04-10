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рф готується до масових аварій на ТЕС через відключення іноземного софту

10 квітня 2024, 16:35
рф готується до масових аварій на ТЕС через відключення іноземного софту
Фото: Reuters
Найбільш гостро постає питання про заміну систем автоматичного регулювання імпортних турбін.

"Системний оператор", керуючий Єдиною енергетичною системою росії, почав побоюватися масових аварій на теплових електростанціях (ТЕС) через переход на імпортозаміщене програмне забезпечення.

Про це розповіли "Коммерсанту" джерела в галузі, пише The Moscow Times. 

 За їх словами, найбільш гостро постає питання про заміну систем автоматичного регулювання імпортних турбін, які контролюють технологічні параметри роботи машини через збирання даних із датчиків.

У "Системному операторі" вважають, що встановлення сторонніх систем може негативно вплинути на роботу обладнання. Серед можливих наслідків називають зниження швидкості набору потужності турбіни та погіршення роботи протиаварійної автоматики.

У російському міненерго заявили, що всі компанії паливно-енергетичного комсплексу з критичною інфраструктурою розпочали переход на вітчизняні рішення за всіма класами програмного забезпечення. Перед введенням в експлуатацію російського софту відбувається тестування, запевнили у російському відомстві.

ТЕСелектростанціявійна в Україніросія окупанти

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