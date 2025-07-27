рф готується до масштабніших ударів по Україні вже восени – ISW
27 липня 2025, 09:55
Фото: з вільного доступу
Експерти інституту проаналізували останні масовані комбіновані атаки на Україну.
росія нарощує виробництво ракет й ударних безпілотників, що свідчить про підготовку до масштабніших атак на Україну найближчими місяцями.
Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Експерти інституту проаналізували останні масовані комбіновані атаки на Україну. Вони зазначили, що російські військові використовували щільнішу концентрацію ракет у нещодавніх ударах. Окрім того, різноманітні повідомлення в ЗМІ вказують на те, що російська оборонна промисловість нарощує свої потужності з виробництва ракет і безпілотників.
Зростання виробництва ракет і безпілотників, імовірно, дасть змогу росії й далі завдавати дедалі масштабніших ударів по Україні восени 2025 року, ідеться у звіті. ISW раніше оцінював, що російські сили зможуть завдавати ударів по Україні до 2 тис. безпілотників за одну ніч до листопада 2025 року, якщо тенденція зростання нічного використання російських безпілотників триватиме.
Дедалі більші пакети російських ударів підкреслюють критичну важливість західної допомоги в зміцненні можливостей протиповітряної оборони України, особливо за допомогою систем ППО Patriot американського виробництва, які можуть ефективно протистояти загрозам російських балістичних ракет.
Також у звіті йдеться, що росія дедалі частіше завдає ударів по густонаселених українських містах. На думку аналітиків, мета рф – ослаблення української рішучості й підрив довгострокової обороноздатності України.