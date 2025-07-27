рф готується до масштабніших ударів по Україні вже восени – ISW

росія нарощує виробництво ракет й ударних безпілотників, що свідчить про підготовку до масштабніших атак на Україну найближчими місяцями.

Експерти інституту проаналізували останні масовані комбіновані атаки на Україну. Вони зазначили, що російські військові використовували щільнішу концентрацію ракет у нещодавніх ударах. Окрім того, різноманітні повідомлення в ЗМІ вказують на те, що російська оборонна промисловість нарощує свої потужності з виробництва ракет і безпілотників.

Зростання виробництва ракет і безпілотників, імовірно, дасть змогу росії й далі завдавати дедалі масштабніших ударів по Україні восени 2025 року, ідеться у звіті. ISW раніше оцінював, що російські сили зможуть завдавати ударів по Україні до 2 тис. безпілотників за одну ніч до листопада 2025 року, якщо тенденція зростання нічного використання російських безпілотників триватиме.

Дедалі більші пакети російських ударів підкреслюють критичну важливість західної допомоги в зміцненні можливостей протиповітряної оборони України, особливо за допомогою систем ППО Patriot американського виробництва, які можуть ефективно протистояти загрозам російських балістичних ракет.

Також у звіті йдеться, що росія дедалі частіше завдає ударів по густонаселених українських містах. На думку аналітиків, мета рф – ослаблення української рішучості й підрив довгострокової обороноздатності України.