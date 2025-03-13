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рф готується до послаблення санкцій – Reuters

13 березня 2025, 17:57
рф готується до послаблення санкцій – Reuters
Фото: з відкритих джерел
Фахівці вважають, що питання платежів є зараз найбільш обтяжливими для економіки рф.
росія просить бізнес відповісти, зняття яких санкцій москва повинна домагатися перед переговорами із Вашингтоном.
 
Про це з посиланням на російські джерела повідомляє Reuters. 
 
Одразу два джерела в російській промисловості повідомили, що Міністерство промисловості та торгівлі рф попросило компанії запропонувати, які санкції необхідно зняти в першу чергу.
 
Одне з джерел зазначило, що у відомстві розповсюджують спеціальну форму для заповнення, в якій запитується, які санкції найбільше вплинули на бізнес і які обмеження є найбільш чутливими. 
 
У російському Міністерстві промисловості та торгівлі не відповіли на запит Reuters щодо коментаря.
 
Видання поспілкувалося з представниками бізнесу, юристами та економістами. Більшість опитаних зазначила, що питання платежів є найбільш обтяжливими для рф, хоча деякі джерела також акцентували увагу на енергетичних санкціях, зокрема обмеженнях щодо російського флоту нафтових танкерів.
 
На думку деяких фахівців, найбільш вірогідним сценарієм у найближчій перспективі є послаблення вторинних санкцій, які спрямовані на компанії в третіх країнах, що дозволить рф обходити західні обмеження.

 

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