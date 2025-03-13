рф готується до послаблення санкцій – Reuters

Фахівці вважають, що питання платежів є зараз найбільш обтяжливими для економіки рф.

росія просить бізнес відповісти, зняття яких санкцій москва повинна домагатися перед переговорами із Вашингтоном.

Про це з посиланням на російські джерела повідомляє Reuters.

Одразу два джерела в російській промисловості повідомили, що Міністерство промисловості та торгівлі рф попросило компанії запропонувати, які санкції необхідно зняти в першу чергу.

Одне з джерел зазначило, що у відомстві розповсюджують спеціальну форму для заповнення, в якій запитується, які санкції найбільше вплинули на бізнес і які обмеження є найбільш чутливими.