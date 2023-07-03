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ПОЛІТИКА

рф готується до виборів на окупованих територіях – Маляр

03 липня 2023, 13:05
рф готується до виборів на окупованих територіях – Маляр
Ганна Маляр. Міноборони
Їх проведення стане ще одним порушенням росією норм міжнародного права.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що росія поспіхом пришвидшує комплектування вакантних місць у структурних підрозділах окупаційної "поліції" на тимчасово окупованих територіях України - у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. 

Про це Маляр повідомила на своєму Tg-каналі.

"Причина такого поспіху - необхідність забезпечити поліцейським супроводом проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях в межах "Єдиного дня голосування" у вересні", - пояснила Маляр.

Втім вона нагадала, що проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України є порушенням міжнародного права, тож їх результати означатимуть лише те, що рф здійснила ще один злочин. 

У лютому у Раді Федерації росії заявили про плани провести так звані "вибори" на окупованих територіях України. У червні Центральна виборча комісія рф призначила проведення голосування в окупації на 10 вересня 2023 року.

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