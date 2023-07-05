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ПОЛІТИКА

рф хоче набрати більше "кадировців" і ув'язнених – Bloomberg

05 липня 2023, 08:11
рф хоче набрати більше
Фото: з вільного доступу
Бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина позбавив російські сили одних із найсильніших бойовиків на фронті.

росія готується відправити в Україну більше "кадировців" і ув'язнених, щоб заповнити дефіцит, який залишили після себе найманці ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє  Bloomberg.

Україна веде наступальні дії в районі міста Бахмут у Донецькій області, і це змушує російські підрозділи перегрупуватися.

Зазначається, що росія перекинула велику кількість військ до Бахмута після того, як ПВК "Вагнера" оголосила про своє виведення з міста наприкінці травня, залишивши по собі дефіцит військ в окупованих районах України.

Бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина позбавив російські сили одних із найсильніших бойовиків на фронті. Міністерство оборони рф поки не повідомило, скільки найманців підписали контракти на вступ до армії до крайнього терміну 1 липня.

Bloomberg пише, що глобально відхід "вагнерівців" не змінить перебігу війни в Україні. Однак російський диктатор путін намагається всіляко уникнути нової хвилі мобілізації, тож на передову кремль буде змушений відправити ще більше "кадировців" та ув'язнених.

Заступник голови Ради безпеки росії Дмитро Медведєв нафантазував, що Міноборони рф змогло завербувати 185 000 нових контрактників.

Європейські офіційні особи заявили, що, взявши на себе вербування засуджених, Міністерство оборони рфнеухильно збільшувало кількість ув'язнених в армії приблизно до 15 000 осіб. Близько 2000 осіб служать у так званих штрафних військових частинах "Шторм Z".

росія використовувала найманців ПВК "Вагнера" у війні проти України. При цьому кремль заперечував будь-який прямий зв’язок із найманцями.

Проте минулого тижня путін вперше визнав, що ПВК "Вагнера" отримувала державне фінансування. До того ж, нещодавно російський пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що сили "Вагнера" отримали понад 9,8 млрд доларів за державними контрактами.

війна в Українірф тероризмвагнерівцікадирівці

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