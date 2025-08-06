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рф хоче повністю вимкнути мобільний інтернет в окупованому Криму – розвідка

06 серпня 2025, 19:55
рф хоче повністю вимкнути мобільний інтернет в окупованому Криму – розвідка
Фото: з вільного доступу
Також численні випадки штучного обмеження доступу до інтернету фіксують на ТОТ чотирьох областей.
росія планує повністю вимкнути мобільний інтернет в окупованому Криму, це стосується і тимчасово окупованих територійУкраїни.
 
Про це інформує Служба зовнішньої розвідки.
 
За даними розвідки, населення півострова почало отримувати попередження від окупаційної влади про повне відключення мобільного інтернету нібито через міркування безпеки та задля запобігання кібердиверсіям.
 
"Насправді це частина ширшої стратегії інтеграції Криму до російської інформаційної системи контролю і цензури, а також ізоляції як від українського, так і світового інформаційного простору", – кажуть у розвідці.
 
Крім того, СЗРУ фіксує численні випадки штучного обмеження доступу до інтернету на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей.
 
За оновленою інформацією: у липні 2025 року в росії зафіксовано 2099 випадків відключення інтернету – абсолютний російський рекорд.
Кримрозвідкавійна в Україніросія окупанти

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