рф хоче випробувати рішучість НАТО та розширити конфлікт за межі України

Глава Федеральної служби розвідки Німеччини, зазначив, що його відомство має чіткі розвідувальні дані, які свідчать про те, що російські посадовці вважають колективні оборонні зобов’язання, закріплені в договорі НАТО, такими, що вже не мають практичної сили.

Глава німецької розвідки Бруно Каль вважає, що росія має намір випробувати НАТО, поступово просуваючись далі за межі конфлікту в Україні.

Про це пише Reuters

Глава Федеральної служби розвідки Німеччини, зазначив, що його відомство має чіткі розвідувальні дані, які свідчать про те, що російські посадовці вважають колективні оборонні зобов’язання, закріплені в договорі НАТО, такими, що вже не мають практичної сили.

"Ми майже впевнені – і маємо розвіддані, що це підтверджують – що Україна є лише етапом на шляху росії на Захід", – сказав Каль.

Водночас він наголосив – це не означає, що Німеччина очікує руху російських танкових армій на Захід.

"Але ми бачимо, що обіцянка колективної оборони НАТО буде перевірена на міцність", – зауважив Каль.