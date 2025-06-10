Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф хоче випробувати рішучість НАТО та розширити конфлікт за межі України

10 червня 2025, 12:57
рф хоче випробувати рішучість НАТО та розширити конфлікт за межі України
Фото: Економічна правда
Глава Федеральної служби розвідки Німеччини, зазначив, що його відомство має чіткі розвідувальні дані, які свідчать про те, що російські посадовці вважають колективні оборонні зобов’язання, закріплені в договорі НАТО, такими, що вже не мають практичної сили.
Глава німецької розвідки Бруно Каль вважає, що росія має намір випробувати НАТО, поступово просуваючись далі за межі конфлікту в Україні.
 
Про це пише Reuters
 
Глава Федеральної служби розвідки Німеччини, зазначив, що його відомство має чіткі розвідувальні дані, які свідчать про те, що російські посадовці вважають колективні оборонні зобов’язання, закріплені в договорі НАТО, такими, що вже не мають практичної сили.
 
"Ми майже впевнені – і маємо розвіддані, що це підтверджують – що Україна є лише етапом на шляху росії на Захід", – сказав Каль.
 
Водночас він наголосив – це не означає, що Німеччина очікує руху російських танкових армій на Захід.
 
"Але ми бачимо, що обіцянка колективної оборони НАТО буде перевірена на міцність", – зауважив Каль.
 
Не розкриваючи деталей щодо джерел розвідки, Каль зазначив, що російські посадовці передбачають конфронтації, які не дотягують до повномасштабної війни, але можуть перевірити, чи справді США виконають свої зобов’язання щодо взаємодопомоги відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору.
 
"Їм не потрібно направляти танкові армії для цього. Достатньо відправити "зелених чоловічків" до Естонії, щоб "захистити" нібито пригнічену російську меншину", – заявив він, маючи на увазі російську окупацію Криму у 2014 році.
 
Каль також зазначив, що його контакти з американськими колегами переконали його в тому, що вони серйозно ставляться до російської загрози.
 
"Вони сприймають це так само серйозно, як і ми. І слава Богу", – додав він.

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 14:12
За прикладом України. Тайвань готує стіну дронів проти Китаю – Мік Раян
Політика
За прикладом України. Тайвань готує стіну дронів проти Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 10 червня 2025, 12:49
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 07:14
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Політика
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 16:36
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Політика
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 12:39
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Політика
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2025, 22:59
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Політика
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Переклад iPress – 06 червня 2025, 12:22
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Політика
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Переклад iPress – 06 червня 2025, 10:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється