рф і надалі буде джерелом нестабільності для країни – президентка Молдови

"Зараз для нас настав вирішальний момент, який визначить майбутнє держави".

Президентка Молдови Мая Санду на зустрічі послів країни, організованій Міністерством закордонних справ і європейської інтеграції назвала Румунію основним союзником, а росію – головним джерелом нестабільності.

Про це повідомляє NewsMaker.

Глава держави охрестила основні напрямки дипломатичної діяльності, важливі в найближчій і середньостроковій перспективі – це вступ Молдови до ЄС і просування ролі країни як чинника підтримки безпеки в регіоні.

"росія ж і надалі буде для нас джерелом нестабільності. Ви бачили, як цього року російські сили намагалися дестабілізувати ситуацію в Молдові, аж до спроби повалення конституційної влади. З іншого боку, нам пощастило, що Румунія підтримує Молдову. Вона – важливий захисник, який підтримує нашу зовнішню політику", – сказала Санду.

Водночас, за її словами, зараз для Молдови настав вирішальний момент, який визначить майбутнє країни.

"Від того, яких результатів ми зараз досягнемо, залежить, як розвиватиметься наша країна. Ми всі знаємо, наскільки серйозні нинішні виклики, тому що війна, на жаль, триває, і ми не бачимо ознак того, що вона скоро закінчиться", – додала вона.

Нагадаємо, Єврокомісія передасть Україні та Молдові €135 млн, які призначалися білорусі та рф.