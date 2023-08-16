Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

рф і надалі буде джерелом нестабільності для країни – президентка Молдови

16 серпня 2023, 20:15
рф і надалі буде джерелом нестабільності для країни – президентка Молдови
Фото: з вільних джерел
"Зараз для нас настав вирішальний момент, який визначить майбутнє держави".

Президентка Молдови Мая Санду на зустрічі послів країни, організованій Міністерством закордонних справ і європейської інтеграції назвала Румунію основним союзником, а росію – головним джерелом нестабільності. 

Про це повідомляє NewsMaker.

Глава держави охрестила основні напрямки дипломатичної діяльності, важливі в найближчій і середньостроковій перспективі – це вступ Молдови до ЄС і просування ролі країни як чинника підтримки безпеки в регіоні.

"росія ж і надалі буде для нас джерелом нестабільності. Ви бачили, як цього року російські сили намагалися дестабілізувати ситуацію в Молдові, аж до спроби повалення конституційної влади. З іншого боку, нам пощастило, що Румунія підтримує Молдову. Вона – важливий захисник, який підтримує нашу зовнішню політику", – сказала Санду.

Водночас, за її словами, зараз для Молдови настав вирішальний момент, який визначить майбутнє країни.

"Від того, яких результатів ми зараз досягнемо, залежить, як розвиватиметься наша країна. Ми всі знаємо, наскільки серйозні нинішні виклики, тому що війна, на жаль, триває, і ми не бачимо ознак того, що вона скоро закінчиться", – додала вона.

Нагадаємо, Єврокомісія передасть Україні та Молдові €135 млн, які призначалися білорусі та рф.

Молдоварф тероризмСанду

Останні матеріали

росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Технології
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 15:42
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Політика
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 11:55
Час нарізати тонко російську ковбасу. Війна все ближче підступає до кордонів НАТО – Едвард Лукас
Політика
Час нарізати тонко російську ковбасу. Війна все ближче підступає до кордонів НАТО – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 09:03
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Політика
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 15:25
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Бізнес & Фінанси
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 12:51
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Політика
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 09:43
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Cуспільство
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 16:18
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Політика
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 12:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється