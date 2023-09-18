рф кинула під Роботино 10 тисяч десантників як звичайну піхоту – британська розвідка

росія використовує елітних десантників, як "лінійну піхоту для поповнення виснажених сухопутних сил", вважає відомство.

росія протягом останніх двох тижнів, імовірно, додатково посилила на Оріхівському напрямку в Запорізькій області 58-у загальновійськову армію, що перебуває у важкому становищі, додатковими повітряно-десантними частинами ВДВ.

Про це повідомляє у своєму зведенні міністерство оборони (МО) Великобританії у X(Twitter).

Загалом щонайменше п'ять полків ВДВ, набраних з 7-ї та 76-ї дивізій, імовірно, нині зосереджені в межах кількох кілометрів від прифронтового села Роботине.

У повному складі такі сили мають становити близько 10 тисяч елітних десантників. Проте майже всі підрозділи перебувають у критичному стані, припускають у відомстві.

"Поточна ситуація, ймовірно, буде сприйнята керівництвом ВДВ як вкрай незадовільна. Протягом усієї війни російське командування прагнуло відродити Повітряно-десантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій. І знову їх використовують як лінійну піхоту для поповнення виснажених сухопутних сил", - резюмували в міноборони Британії.

Нагадаємо, в кінці серпня стало відомо, що Збройні сили України визволили Роботине у Запорізькій області і деокупували ще 1 кв. км на Бахмутському напрямку минулого тижня.