Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

рф кинула під Роботино 10 тисяч десантників як звичайну піхоту – британська розвідка

18 вересня 2023, 12:24
рф кинула під Роботино 10 тисяч десантників як звичайну піхоту – британська розвідка
Фото: з вільного доступу
росія використовує елітних десантників, як "лінійну піхоту для поповнення виснажених сухопутних сил", вважає відомство.

росія протягом останніх двох тижнів, імовірно, додатково посилила на Оріхівському напрямку в Запорізькій області 58-у загальновійськову армію, що перебуває у важкому становищі, додатковими повітряно-десантними частинами ВДВ.

Про це повідомляє у своєму зведенні міністерство оборони (МО) Великобританії у X(Twitter).

Загалом щонайменше п'ять полків ВДВ, набраних з 7-ї та 76-ї дивізій, імовірно, нині зосереджені в межах кількох кілометрів від прифронтового села Роботине.

У повному складі такі сили мають становити близько 10 тисяч елітних десантників. Проте майже всі підрозділи перебувають у критичному стані, припускають у відомстві.

"Поточна ситуація, ймовірно, буде сприйнята керівництвом ВДВ як вкрай незадовільна. Протягом усієї війни російське командування прагнуло відродити Повітряно-десантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій. І знову їх використовують як лінійну піхоту для поповнення виснажених сухопутних сил", - резюмували в міноборони Британії.

Нагадаємо, в кінці серпня стало відомо, що Збройні сили України визволили Роботине у Запорізькій області і деокупували ще 1 кв. км на Бахмутському напрямку минулого тижня. 

війнапіхотинціокупантидесантники

Останні матеріали

Україна виграє морську війну без жодного великого корабля – Філліпс О’Брайен
Політика
Україна виграє морську війну без жодного великого корабля – Філліпс О’Брайен
18 вересня 2023, 14:30
Святі, громи і блискавки. Стратегічна бомбардувальна кампанія СБУ і ППО Криму. Частина 4 – Том Купер
Політика
Святі, громи і блискавки. Стратегічна бомбардувальна кампанія СБУ і ППО Криму. Частина 4 – Том Купер
18 вересня 2023, 09:55
Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер
Політика
Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер
16 вересня 2023, 10:00
Борис Джонсон:
Політика
Борис Джонсон: "Чому ми не даємо Україні того, чого вона потребує? Українці хочуть вбивати росіян і виганяти загарбника зі своєї землі"
15 вересня 2023, 18:00
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Політика
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 15 вересня 2023, 12:15
Святі, громи та блискавки:
Політика
Святі, громи та блискавки: "непроникна російська ППО над Кримом". Частина 3 – Том Купер
15 вересня 2023, 10:00
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Cуспільство
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 15:53
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Cуспільство
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 11:46
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється