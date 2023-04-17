рф, Китай та Іран є загрозою для нацбезпеки Нідерландів – розвідка

Торік зафіксовано неодноразові спроби кібератак та шпигунства з боку цих країн.

росія, Іран та Китай загрожують національній безпеці Нідерландів.



Про це повідомляє Служба загальної розвідки та безпеки Нідерландів.

"Шпигунство і втручання у Нідерландах були серйозною проблемою в 2022 році. У лютому Нідерланди надіслали сімнадцять офіцерів російської розвідки", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у квітні вдалося завадити російському шпигуну працювати у Міжнародному кримінальному суді під прикриттям. Різні країни намагалися стежити за колишніми громадянами Нідерландів.

"2022 року, ймовірно, відбулася перша успішна державна кібератака на урядові мережі держави-члена НАТО з метою саботажу. У ньому підкреслюється величезна загроза, що походить від країн із програмами кібератак, таких, як Китай, росія та Іран", - додали у розвідці Нідерландів.