рф може почати використовувати проти України нові іранські безпілотники Miraj-532

ЗСУ готуються протистояти новому іранському дрону Miraj-532.

Не можна виключати, що новий іранський дрон-камікадзе Miraj-532 може бути доставлений в росію, а та у свою чергу використає його для обстрілів української території.

Про це розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Цілком ймовірно, що вони можуть бути в Україні. Ми розуміємо, що на тлі певної нестачі ракет, критичної їх кількості, доведений до такої межі ворог може вишукувати нові засоби ураження, в тому числі домовлятися з партнерами про такі поставки. Наразі ми не фіксували нічого такого", – сказала Гуменюк.