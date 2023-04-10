рф може почати використовувати проти України нові іранські безпілотники Miraj-532
10 квітня 2023, 17:47
ЗСУ готуються протистояти новому іранському дрону Miraj-532.
Не можна виключати, що новий іранський дрон-камікадзе Miraj-532 може бути доставлений в росію, а та у свою чергу використає його для обстрілів української території.
Про це розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".
"Цілком ймовірно, що вони можуть бути в Україні. Ми розуміємо, що на тлі певної нестачі ракет, критичної їх кількості, доведений до такої межі ворог може вишукувати нові засоби ураження, в тому числі домовлятися з партнерами про такі поставки. Наразі ми не фіксували нічого такого", – сказала Гуменюк.
За її словами, якщо розробляється якась одиниця активної дії, що може бути застосована ворогом, українські захисники шукають способи протидії. Фахівці вже вивчають заявлені характеристики цього дрону.
"Впевнена, що наша система протиповітряної оборони буде здатна захистити та відпрацювати правильно", – зазначила речниця.
Відомо, що даний дрон може вражати цілі на відстані до 450 км і нести боєголовку вагою 50 кг. Його робоча висота 3,6 км, а у повітрі він може перебувати до 3 годин. Ще однією перевагою Miraj-532 є те, що його можна легко та швидко зібрати та підготувати до польоту.