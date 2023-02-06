рф може розпочати новий наступ у найближчі 10 днів – Financial Times

Протягом найближчих десяти днів росія планує розпочати новий масштабний наступ.

Як пише британська газета Financial Times, Київ отримав "дуже надійні дані розвідки" про намір рф розпочати новий наступ.

Метою наступу російської армії може стати окупація всього Донбасу. Наступ може розпочатися в районах міст Кремінна і Лиман, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили.

Financial Time пише, що кремль нарощує свої війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили у населенні пункти навколо Маріуполя.

Британська газета зазначає, що агресор має намір розпочати наступ до того, як Україна отримає західні танки і озброєння. Ймовірно, наступ росіян очолять елітні підрозділи.

"Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Вони посилили повітряно-десантні та морські підрозділи. Це не водії автобусів та шкільні вчителі", – підкреслює видання.