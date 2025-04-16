рф може вдарити по Україні на Великдень – глава МЗС Литви
16 квітня 2025, 12:33
Фото: news.mail.ru
Будріс назвав російську атаку по Сумах, внаслідок якої загинуло щонайменше 35 людей, "варварською"
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що росія може скоїти ще жорстокішу атаку по регіонах України, ніж нещодавню на Суми. Йдеться про обстріл на прийдешні Великодні свята.
Про це він сказав у інтерв’ю литовським ЗМІ, цитує мовник LRT.
Будріс назвав російську атаку по Сумах, внаслідок якої загинуло щонайменше 35 людей, "варварською", та заявив, що не сумнівається, що Москва може скоїти ще більш жорстоку та страхітливу атаку у прийдешні Великодні свята.
Такі дії кремля можуть стати новою точкою відліку в мобілізації західного тиску на росію, додав міністр.
"Цей тиждень – Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня – я не маю сумнівів, що зробить щось ще жахливіше на Великдень. Можливо, це стане переломним моментом, коли ми скажемо: гаразд, дивіться, треба посилити санкції", – сказав він.
Будріс сказав, що трагедія в Сумах стала своєрідним поштовхом для країн Європейського Союзу до більш рішучих кроків – як у плані нових економічних обмежень проти кремля, так і в питанні додаткової підтримки України.
Проте питання, чи зможе цей імпульс перерости у реальні політичні рішення, наразі залишається відкритим.
Водночас, якщо Європа не зможе досягти суттєвого прогресу в цих питаннях, а спротив окремих країн заблокує процес ухвалення рішень, спільнота остаточно втратить свою роль геополітичного гравця.
"Якщо ми не відкриємо переговорні блоки з Україною цього семестру, якщо ми відступимо у питанні санкцій, тоді вже не можна буде говорити про якусь геополітичну суб’єктність Європейського Союзу, не можна буде говорити, що ми маємо хоч якийсь вплив у світі", – додав він.