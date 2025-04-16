Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф може вдарити по Україні на Великдень – глава МЗС Литви

16 квітня 2025, 12:33
рф може вдарити по Україні на Великдень – глава МЗС Литви
Фото: news.mail.ru
Будріс назвав російську атаку по Сумах, внаслідок якої загинуло щонайменше 35 людей, "варварською"
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що росія може скоїти ще жорстокішу атаку по регіонах України, ніж нещодавню на Суми. Йдеться про обстріл на прийдешні Великодні свята.
 
Про це він сказав у інтерв’ю литовським ЗМІ, цитує мовник LRT.
 
Будріс назвав російську атаку по Сумах, внаслідок якої загинуло щонайменше 35 людей, "варварською", та заявив, що не сумнівається, що Москва може скоїти ще більш жорстоку та страхітливу атаку у прийдешні Великодні свята.
 
Такі дії кремля можуть стати новою точкою відліку в мобілізації західного тиску на росію, додав міністр.
 
"Цей тиждень – Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня – я не маю сумнівів, що зробить щось ще жахливіше на Великдень. Можливо, це стане переломним моментом, коли ми скажемо: гаразд, дивіться, треба посилити санкції", – сказав він.
 
Будріс сказав, що трагедія в Сумах стала своєрідним поштовхом для країн Європейського Союзу до більш рішучих кроків – як у плані нових економічних обмежень проти кремля, так і в питанні додаткової підтримки України.
 
Проте питання, чи зможе цей імпульс перерости у реальні політичні рішення, наразі залишається відкритим.
 
Водночас, якщо Європа не зможе досягти суттєвого прогресу в цих питаннях, а спротив окремих країн заблокує процес ухвалення рішень, спільнота остаточно втратить свою роль геополітичного гравця.
 
"Якщо ми не відкриємо переговорні блоки з Україною цього семестру, якщо ми відступимо у питанні санкцій, тоді вже не можна буде говорити про якусь геополітичну суб’єктність Європейського Союзу, не можна буде говорити, що ми маємо хоч якийсь вплив у світі", – додав він.

 

Литвавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Політика
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 12:57
Політика
"Китай понад усе"? Трансатлантичний страх затьмарює стратегічний вибір Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 11:51
Державний терор. Короткий посібник для американців – Тімоті Снайдер
Політика
Державний терор. Короткий посібник для американців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 07:14
Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер
Політика
Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 16:42
Прагматичний мирний план для України. Охорона східних кордонів Європи – Микола Бєлєсков
Політика
Прагматичний мирний план для України. Охорона східних кордонів Європи – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 12:35
Війна триває. росіяни продовжують спроби наступів від Курщини до півдня Донбасу – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. росіяни продовжують спроби наступів від Курщини до півдня Донбасу – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 06:27
Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal
Політика
Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 17:00
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Політика
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється