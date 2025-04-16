рф може вдарити по Україні на Великдень – глава МЗС Литви

Будріс назвав російську атаку по Сумах, внаслідок якої загинуло щонайменше 35 людей, "варварською"

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що росія може скоїти ще жорстокішу атаку по регіонах України, ніж нещодавню на Суми. Йдеться про обстріл на прийдешні Великодні свята.

Про це він сказав у інтерв’ю литовським ЗМІ, цитує мовник LRT.

Будріс назвав російську атаку по Сумах, внаслідок якої загинуло щонайменше 35 людей, "варварською", та заявив, що не сумнівається, що Москва може скоїти ще більш жорстоку та страхітливу атаку у прийдешні Великодні свята.

Такі дії кремля можуть стати новою точкою відліку в мобілізації західного тиску на росію, додав міністр.

"Цей тиждень – Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня – я не маю сумнівів, що зробить щось ще жахливіше на Великдень. Можливо, це стане переломним моментом, коли ми скажемо: гаразд, дивіться, треба посилити санкції", – сказав він.