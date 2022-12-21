рф може влаштувати провокацію у білорусі – ЦНС

Найманці ПВК "Ліга", що входить до складу ПВК "Вагнер", прибули на кордон з Україною задля підготовки провокації. Ймовірно, вони планують обстріляти територію білорусі та звинуватити у цьому Збройні сили України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

білоруське підпілля повідомляє, що найманці розділені на дві групи (по 80-90 осіб) та прибули у район села Крупейкі (Лоєвський район, Гомельська область) для виконання завдань. В їхньому розпорядженні перебуває легкоброньована техніка та тентовані вантажні автомобілі. Групи також посилені інженерними підрозділами.

При цьому білорусь запровадила тимчасове обмеження на в’їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоєвського району.

"Одним зі сценаріїв провокації є обстріл території білорусі нібито ЗСУ. Адже йдеться про саме тих найманців, які прибули до білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства "ГардСервіс", де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що "ГардСервіс" - це не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством у білорусі та було створено спеціальним указом лідером білоруського режиму Олександром Лукашенка у 2019 році. "Охоронці" базуються на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.

Нагадпємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що росія готує близько 200 тисяч нових солдатів і піде в наступ, який може статися і на Донбасі або ж з півдня чи з території Білорусі.