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рф може використати "вагнерівців" для тиску на країни Європи

08 серпня 2023, 15:07
рф може використати
джерело novynarnia
На аеродромі Зябровка у білорусі розпочато створення наметового містечка для розміщення близько 1000 найманців.

"Вагнерівців" можуть задіяти для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією від підпілля на кордоні з Україною, в населеному пункті Зябровка у білорусі будується новий табір для найманців ПВК "Вагнер".  

Крім того, зберігається висока ймовірність застосування "вагнерівців" для імітація діяльності у рамках підтримки  інформаційної операції рф та рб для тиску на країни населення Європи.

Країна-агресор прагне змусити країни Європи зменшувати підтримку України. Мовляв, "лиш би на нас не напали".

На первинному етапі такої інформаційної операції відбувається імітація розгортання таборів ПВК "Вагнер" та вкиду в інформаційне поле наративів, що найманці готові йти на ЄС.

Європатисквійна в Україніросія окупантивагнерівці

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