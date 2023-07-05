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рф може виробляти близько 100 ракет за місяць – генерал Громов

05 липня 2023, 16:25
рф може виробляти близько 100 ракет за місяць – генерал Громов
Окрім того, армія рф активно використовує ударні безпілотники власної розробки типу "Ланцет", які серійно виробляються на Іжевському механічному заводі, що належить до концерну "Калашніков".

російський військово-промисловий комплекс (ВПК) спроможний виробляти за місяць близько 100 ракет.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"За нашими оцінками, за місяць російський ВПК спроможний виробляти близько 100 ракет, у тому числі понад 10 одиниць для ОТРК "Іскандер", до 30 одиниць – морського базування "Калібр" та до 60 одиниць крилатих ракет повітряного базування, включаючи гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал", – сказав військовий.

Громов зазначив, що російській федерації вдається підтримувати темпи виробництва ракет, а за деякими зразками озброєння ще й покращити. Це пов'язано з переходом російських підприємств на цілодобовий режим роботи, а також із використанням елементної бази, що закуповується в обхід санкцій. Також рашисти застосовують значну кількість дронів.

"Зокрема, від Ірану росія отримала до 1800 дронів типу "Шахед", з яких застосовано під час бойових дій близько 1600 одиниць, залишок – понад 200 одиниць. Запаси цих БпЛА постійно поповнюються внаслідок постачання з Ірану. Крім того, рф досягла з цією країною домовленостей про будівництво заводу з виробництва дронів типу "Шахед" на території Татарстану, в районі на відстані 10 км від Казані", – уточнив заступник очільника Головного управління Генштабу.

За словами Громова, усього було виготовлено до 900 одиниць цих апаратів, з яких 850 застосовані в зоні бойових дій. Відповідно, їх залишок наразі становить близько 50 БпЛА: "Слід зазначити, що внаслідок економічних санкцій Заходу та через відсутність доступу до сучасних технологій технологічні можливості противника з виробництва сучасних дронів залишаються обмеженими".

 

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