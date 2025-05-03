рф може змінити пріоритети війни через "пробуксовування" наступу – ISW

росіяни більше не можуть швидко й ефективно наступати в Україні, кажуть аналітики

російська армія захоплює дедалі менше територій України, але втрачає дуже багато людей і ресурсів. путін може змінити ставлення до подальших наступальних операцій.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У відомстві зазначили, що за останні чотири місяці російські успіхи на фронті сповільнилися, але війська агресора продовжують зазнавати втрат особового складу, які можна порівняти з тими втратами, яких зазнали в період інтенсивного наступу у вересні-грудні 2024 року.

Так, за оцінками ISW, у січні, лютому, березні та квітні 2025 року, російські війська захопили територію загальною площею 1627 км2 в Україні та Курській області. За даними щоденних зведень Генштабу ЗСУ, впродовж останніх чотирьох місяців втрати росіян становили 160 600 солдатів, тобто в середньому це 99 втрат на кожен квадратний кілометр.