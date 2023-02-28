рф намагається купити зброю будь-де ,– Буданов

росія намагається придбати та ввезти зброю через будь-які країни, і зараз пробує узгодити це питання з М’янмою.

росія намагається придбати та ввезти зброю через будь-які країни, і зараз пробує узгодити це питання з М'янмою.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Голосу Америки.



"росія просто намагається придбати будь-де будь-що. Тому що проблеми в них значні. Сербія, на яку так всі в росії сподівалися, відмовила в передачах озброєнь. Є певні намагання купити через треті країни – більш-менш масштабно ввезти озброєння. Зараз пробують з Мʼянмою. Що з цього вийде, побачимо з часом", – сказав Буданов.

За словами начальника ГУР, по факту на зараз росія в питанні озброєнь обмежена Іраном. Коментуючи розмови про те, що Китай нібито може почати постачати зброю рф, Буданов заявив, що не поділяє таку думку і не бачить жодних ознак, які свідчать про те, що такі речі бодай обговорюються.



Також начальник ГУР наголосив, що росіяни зменшують кількість випущених ракет по Україні та збільшують інтервали між атаками лише через зменшення запасів ракет, іншої причини не існує.

"Вони вже, загалом, сидять майже на нулях", – додав Буданов.