Матеріали:
Теми:

рф намагається купити зброю будь-де ,– Буданов

28 лютого 2023, 10:01
рф намагається купити зброю будь-де ,– Буданов
Фото: РБК-Україна
росія намагається придбати та ввезти зброю через будь-які країни, і зараз пробує узгодити це питання з М’янмою.

росія намагається придбати та ввезти зброю через будь-які країни, і зараз пробує узгодити це питання з М'янмою.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Голосу Америки.

"росія просто намагається придбати будь-де будь-що. Тому що проблеми в них значні. Сербія, на яку так всі в росії сподівалися, відмовила в передачах озброєнь. Є певні намагання купити через треті країни – більш-менш масштабно ввезти озброєння. Зараз пробують з Мʼянмою. Що з цього вийде, побачимо з часом", – сказав Буданов.

За словами начальника ГУР, по факту на зараз росія в питанні озброєнь обмежена Іраном. Коментуючи розмови про те, що Китай нібито може почати постачати зброю рф, Буданов заявив, що не поділяє таку думку і не бачить жодних ознак, які свідчать про те, що такі речі бодай обговорюються.

Також начальник ГУР наголосив, що росіяни зменшують кількість випущених ракет по Україні та збільшують інтервали між атаками лише через зменшення запасів ракет, іншої причини не існує.

"Вони вже, загалом, сидять майже на нулях", – додав Буданов.

Останні матеріали

Про безпорадний Захід. Жодних зволікань, коли Україна стікає кров'ю – Едвард Лукас
Політика
Про безпорадний Захід. Жодних зволікань, коли Україна стікає кров'ю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 28 лютого 2023, 10:11
Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal
Політика
Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 15:54
Байден у Києві, мертвонароджені заяви Китаю та такий самий
Політика
Байден у Києві, мертвонароджені заяви Китаю та такий самий "великий наступ" росіян. Аналіз головних подій тижня – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 13:20
Крок за кроком: етапи війни. Жоден елемент путінської стратегії досі не спрацював – Лоуренс Фрідман
Політика
Крок за кроком: етапи війни. Жоден елемент путінської стратегії досі не спрацював – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 10:44
росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер
Політика
росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер
Переклад iPress – 26 лютого 2023, 16:41
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Політика
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 14:55
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу
Політика
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 10:07
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Політика
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 17:38
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється