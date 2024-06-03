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рф намагається поглинути французькі уранові активи в Нігері – Bloomberg

03 червня 2024, 16:15
рф намагається поглинути французькі уранові активи в Нігері – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
"росатом" диверсифікує свої інвестиції в уран в Африці.

росія прагне захопити уранові активи в Нігері, якими володіє державна французька компанія, що є ще одним викликом західним інтересам в Африці.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

російська державна ядерна компанія "росатом" контактувала з військовою владою Нігеру щодо придбання активів, які належать французькій Orano SA, повідомляє джерело в москві. 

Західний дипломат, який працює в регіоні, сказав, що переговори, швидше за все, зосереджені навколо дозволів на видобуток корисних копалин. За даними Всесвітньої ядерної асоціації, у 2022 році на Нігер припадало близько 4% світового виробництва уранових шахт.

Після державного перевороту в липні 2023 року, в результаті якого було усунено прозахідного лідера, Нігер став останньою в низці африканських країн, які опинилися під управлінням військових та налагодили тісніші зв’язки з росією у сфері безпеки. 

Це відкрило шлях для москви отримати доступ до гірничодобувних інтересів.

"росія посилює свої економічні, дипломатичні та військові зв'язки в Африці, в тому числі після перевороту в Нігері, і вони розглядають цю частину світу як стратегічну інвестиційну можливість. Рука об руку, "росатом" диверсифікує свої інвестиції в уран в Африці", — сказав Марк Хіббс, берлінський ядерний аналітик з Фонду Карнегі за міжнародний мир. 

Незрозуміло, скільки активів "росатом" шукає в Нігері, і людина в москві охарактеризувала дискусії як такі, що перебувають на ранній стадії, яка ще не досягла стадії переговорів, і умови будь-якої передачі ще не визначені.

Відомо, що французька компанія Orano має контрольні пакети акцій в компаніях-операторах Somair, відкритої шахти, Cominak, нині закритої підземної шахти, і проекту Imouraren, який було призупинено з 2015 року.

Міжнародне агентство з атомної енергетики знає про потенційну передачу уранових активів у Нігері, сказав дипломат ООН, не уточнюючи, яка організація може бути причетна.

У березні Пентагон заявив, що офіційні особи США відвідали Нігер, щоб висловити занепокоєння щодо "потенційних відносин" африканської країни з росією та Іраном.

НігерУранвійна в Україніросія-агресор

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