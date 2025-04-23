рф намагається прорвати адмінмежі Дніпропетровської області до 9 травня – ЗСУ

Повідомляється, що окупанти накопичують особовий склад і техніку.

російські війська хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня та не полишають спроб зробити це.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

У тактичній групі "Вугледар" уточнили, що з цією метою на півдні Донбасу війська рф ведуть активну підготовку до "великого наступу".

"Протягом 16-22 квітня противник істотно знизив кількість штурмових дій у зоні відповідальності тактичної групи "Вугледар" - 106 атак, проти 158 минулого тижня. Частково це пов'язано з нещодавнім "путінським перемир'ям". Але основна причина - накопичення особового складу і техніки окупантів недалеко від лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.