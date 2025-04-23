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рф намагається прорвати адмінмежі Дніпропетровської області до 9 травня – ЗСУ

23 квітня 2025, 15:33
рф намагається прорвати адмінмежі Дніпропетровської області до 9 травня – ЗСУ
Фото: з вільного доступу
Повідомляється, що окупанти накопичують особовий склад і техніку.
російські війська хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня та не полишають спроб зробити це.
 
Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".
 
У тактичній групі "Вугледар" уточнили, що з цією метою на півдні Донбасу війська рф ведуть активну підготовку до "великого наступу".
 
"Протягом 16-22 квітня противник істотно знизив кількість штурмових дій у зоні відповідальності тактичної групи "Вугледар" - 106 атак, проти 158 минулого тижня. Частково це пов'язано з нещодавнім "путінським перемир'ям". Але основна причина - накопичення особового складу і техніки окупантів недалеко від лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.
 
За даними військових, росіяни в 3 рази збільшили кількість розвідувальних польотів БПЛА над українськими позиціями і в 2,5 рази - кількість обстрілів з артилерії та використання керованих авіабомб.
 
Крім того, як додали в тактичній групі "Вугледар", окупанти активно використовують техніку легкої прохідності: баги, квадроцикли та мотоцикли, на яких намагаються дістатися російських позицій з метою накопичення для подальшого наступу.

 

Дніпропетровська областьвійна в Україніросія окупанти

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