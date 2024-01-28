рф намагається "розкачати" ситуацію всередині США, щоб зірвати допомогу для України - ISW

росія наповнює інформаційний простір заявами про конфлікт між федеральною владою Техасу та США.

росія активізувала свою міжнародну кампанію та намагається маніпулювати внутрішньополітичними подіями у США, щоб максимально посилити у країні нестабільність.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

У повідомленні вказується, що росія намагається розказати внутрішню обстановку у США, щоб завадити політичним дебатам щодо подальшої військової допомоги Україні.

Аналітики ISW зазначили, що російські державні ЗМІ та велика кількість російських блогерів продовжували наповнювати російський інформаційний простір заявами про конфлікт між федеральною владою Техасу та США.

Експерти вважають, що таким чином російська влада веде цілеспрямовану інформаційну кампанію.