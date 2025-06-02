рф намагається вербувати українців для злочинів у Європі – розвідка

У розвідці попереджають, що росіяни намагаються вербувати українців, які знаходяться за кордоном, для вчинення злочинів.

"російські спецслужби активізували спроби вербування громадян України з метою залучення їх до протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу", – йдеться у повідомленні.

Потенційним виконавцям пропонують гроші за участь у протизаконній діяльності, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь держави-агресора.

Розвідники кажуть, що переважно йдеться про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі.

"Вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі — ще один інструмент гібридної агресії, яку російська федерація веде проти України та всієї європейської спільноти", – наголошують у ГУР.

Закликають у разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб необхідно негайно звернутися до правоохоронних органів країни вашого перебування або українських дипломатичних установ.