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рф намагається вербувати українців для злочинів у Європі – розвідка

02 червня 2025, 10:05
рф намагається вербувати українців для злочинів у Європі – розвідка
Фото: Reuters
При спробі вербування українців закликають звертатися до правоохоронців чи у дипустанови.
У розвідці попереджають, що росіяни намагаються вербувати українців, які знаходяться за кордоном, для вчинення злочинів. 
 
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України (ГУР).
 
"російські спецслужби активізували спроби вербування громадян України з метою залучення їх до протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу", – йдеться у повідомленні.
 
Потенційним виконавцям пропонують гроші за участь у протизаконній діяльності, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь держави-агресора.
 
Розвідники кажуть, що переважно йдеться про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі.
 
"Вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі — ще один інструмент гібридної агресії, яку російська федерація веде проти України та всієї європейської спільноти", – наголошують у ГУР. 
 
Закликають у разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб необхідно негайно звернутися до правоохоронних органів країни вашого перебування або українських дипломатичних установ.

 

розвідкавійна в Україніросія окупанти

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