Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф намагається вплинути на вибори в Румунії

12 листопада 2024, 12:08
рф намагається вплинути на вибори в Румунії
Фото: з відкритих джерел
Президентські вибори в Румунії пройдуть у два тури – 24 листопада і 8 грудня

росія активно намагається впливати на виборчий процес у Румунії, сприяючи певним політичним силам, а також кандидатам на посаду президента.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на джерела.

За даними джерел, аби вплинути на вибори в Румунії, росія працює через довірених осіб, посередників, зокрема через організації, афілійовані або фінансовані росіянами, та, можливо, навіть через кандидатів. Так, кожен громадянин рф у Румунії перебуває під постійним контролем. Румунська розвідка також перевіряє спроби росії поставити під сумнів членство Румунії в ЄС і НАТО.
 
Також румунські парламентарії вимагали перевірити, чи не втручаються у вибори такі країни, як росія, Китай, Північна Корея і чи не намагаються їхні хакери атакувати державні установи.
 
Міністр цифровізації заявив про мережі ботів і тролів у соцмережах, які намагаються отримати "нелегітимний контент для просування певних кандидатів". Поліція відкрила через це кримінальну справу.
 
Варто зазначити, що президентські вибори в Румунії пройдуть у два тури – 24 листопада і 8 грудня.

 

вибориРумуніявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 12:10
Настає нова ера. Американська технологічна
Політика
Настає нова ера. Американська технологічна "братва" тепер хизується своїм впливом в коридорах влади – The Guardian
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 08:22
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Політика
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 16:35
Чому
Політика
Чому "Третю світову війну" виграє Дональд Трамп. Як перемогти "Вісь зла" – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 12:15
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Політика
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 01:12
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Політика
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 13:35
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Політика
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 11:32
У
Політика
У "кімнаті без дорослих". Що означає перемога Трампа для світу? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 08:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється