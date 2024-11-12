рф намагається вплинути на вибори в Румунії

Президентські вибори в Румунії пройдуть у два тури – 24 листопада і 8 грудня

росія активно намагається впливати на виборчий процес у Румунії, сприяючи певним політичним силам, а також кандидатам на посаду президента.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на джерела.

За даними джерел, аби вплинути на вибори в Румунії, росія працює через довірених осіб, посередників, зокрема через організації, афілійовані або фінансовані росіянами, та, можливо, навіть через кандидатів. Так, кожен громадянин рф у Румунії перебуває під постійним контролем. Румунська розвідка також перевіряє спроби росії поставити під сумнів членство Румунії в ЄС і НАТО.

Також румунські парламентарії вимагали перевірити, чи не втручаються у вибори такі країни, як росія, Китай, Північна Корея і чи не намагаються їхні хакери атакувати державні установи.