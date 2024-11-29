рф намагається вивести з гри українські АЕС, це вкрай небезпечно – NYT
29 листопада 2024, 20:53
Фото: з вільного доступу
Якщо АЕС залишаться відрізаними від енергосистеми, це породить купу нових проблем, в тому числі ядерного характеру.
росія завдає ударів по критично важливих підстанціях, пов’язаних з українськими АЕС, намагаючись відключити їх. Ці удари загрожують катастрофою.
Про це пише The New York Times із посиланням на думки експертів.
росія б’є по енергетиці України з перших днів війни, намагаючись зруйнувати її та зробити життя українців нестерпним. Досі ці атаки були зосереджені переважно на теплових і гідроелектростанціях, а також на їхніх об’єктах передачі електроенергії. Але енергосистема України не зазнала краху, головним чином через те, що велика частина виробництва електроенергії залежить від атомних станцій, які досі не зазнавали прямих атак.
За даними МАГАТЕ, із серпня росія намагається бити по енергорозподільчих підстанціях, пов’язаних з АЕС, аби позбавити Україну останніх великих потужностей з виробництва електроенергії. За словами Шона Берні, ядерного експерта Грінпіс Україна, підстанції при АЕС не лише передають в енергосистему енергію, вироблену ядерними реакторами, але також постачають назад на АЕС електроенергію, необхідну для охолодження реакторів і відпрацьованого палива.
"Втрата функції охолодження в одному або кількох реакторах неминуче призведе до розплавлення ядерного палива та великомасштабного радіаційного викиду", — попереджає Грінпіс у примітці, надісланій The New York Times.
Експерти Організації Об'єднаних Націй виступили з подібним попередженням у заяві, оприлюдненій у понеділок. Вони заявили, що "подальше пошкодження електроенергетичної системи України може призвести до відключення електроенергії, що збільшить ризик втрати діючими ядерними реакторами доступу до мережі для живлення своїх систем безпеки". Така подія, йдеться в заяві, може призвести до серйозної ядерної катастрофи.