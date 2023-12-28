рф нарощує виробництво військової техніки для продовження війни в Україні – Bloomberg

За два роки війни виробництво російських танків зросло всемеро, бронетехніки – більш ніж у п’ять разів, а боєприпасів – аж у п’ятдесят разів.

Глава російської корпорації "Ростех" Сергій Чемезов прозвітував президентові путіну про збільшення виробництва танків і боєприпасів. Згідно звіту, за два роки війни виробництво російських танків зросло всемеро, бронетехніки – більш ніж у п’ять разів, а боєприпасів – аж у п’ятдесят разів.

Про це пише видання Bloomberg.

Крім того, росія планує різке збільшення витрат на оборону у наступному році до 119,8 млрд доларів, що майже на 70% більше, ніж у 2023 році.

"У державній скарбниці достатньо коштів для забезпечення всіх потреб збройних сил росії у війні", - заявив міністр фінансів Антон Силуанов.