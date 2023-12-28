Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф нарощує виробництво військової техніки для продовження війни в Україні – Bloomberg

28 грудня 2023, 18:51
рф нарощує виробництво військової техніки для продовження війни в Україні – Bloomberg
Фото: alliance/dpa/D
За два роки війни виробництво російських танків зросло всемеро, бронетехніки – більш ніж у п’ять разів, а боєприпасів – аж у п’ятдесят разів.

Глава російської корпорації "Ростех" Сергій Чемезов прозвітував президентові путіну про збільшення виробництва танків і боєприпасів. Згідно звіту, за два роки війни виробництво російських танків зросло всемеро, бронетехніки – більш ніж у п’ять разів, а боєприпасів – аж у п’ятдесят разів.

Про це пише видання Bloomberg.

Крім того, росія планує різке збільшення витрат на оборону у наступному році до 119,8 млрд доларів, що майже на 70% більше, ніж у 2023 році. 

"У державній скарбниці достатньо коштів для забезпечення всіх потреб збройних сил росії у війні", - заявив міністр фінансів Антон Силуанов.

війна в Україніросія окупантивиробництво зброї

Останні матеріали

Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Політика
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 16:27
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Cуспільство
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 12:28
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Політика
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 09:30
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Технології
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 16:22
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Політика
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 12:46
Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg
Політика
Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 08:55
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Політика
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 16:51
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Політика
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 12:48
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється