Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф не хоче затягувати переговори з Україною, але є нюанс

01 липня 2025, 18:55
рф не хоче затягувати переговори з Україною, але є нюанс
Фото: tass.ru
москва продовжує мріяти про досягнення своїх "цілей".
росія нібито не хоче затягувати мирні переговори з Україною. Водночас продовжує мріяти про досягнення своїх "цілей".
 
Про це йдеться у заяві прессекретаря кремля Дмитра Пєскова.
 
Пєсков заявив, що в росії "вдячні" за зусилля, яких докладає Вашингтон і команда президента США Дональда Трампа, щоб сприяти переговорам щодо завершення війни рф проти України.
 
За словами прессекретаря Кремля, наразі планується узгодити терміни третього раунду переговорів з Україною в Стамбулі. До цього сторони виконували домовленості, які були досягнуті під час другого раунду переговорів. І, коли будуть виконані всі попередні гуманітарні домовленості, настане час для нової зустрічі.
 
"Тут ніхто нічого не затягує. Ми зацікавлені, щоб добитися досягнення поставлених цілей і цілей, які ми намагаємося досягти в ході "СВО" політико-дипломатичними засобами. Тому ми не зацікавлені в тому, щоб щось затягувати", - додав він.
війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

Останні матеріали

Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 липня 2025, 14:31
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Політика
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 липня 2025, 11:20
Огляд війни в Україні. Лінія фронту залишалася незмінною – Дональд Гілл і Том Купер
Політика
Огляд війни в Україні. Лінія фронту залишалася незмінною – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 01 липня 2025, 07:18
Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Політика
Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Переклад iPress – 30 червня 2025, 16:12
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Політика
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 30 червня 2025, 11:12
Саміт
Політика
Саміт "татка" НАТО і мучеництво України. Через задобрювання Європою Трампа загине більше українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 червня 2025, 22:02
Політика
"Потьомкінський" саміт НАТО шле вбивчі сигнали. НАТО щойно здало Україну путіну – британські ЗМІ
Переклад iPress – 27 червня 2025, 14:08
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Політика
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 27 червня 2025, 10:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється