рф не має резервів для посилення основної фази наступу на Луганщині – ISW

В оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за вчора йдеться про те, що основна фаза наступу рф відбувається в Луганській області, проте загарбникам бракує резервів, аби збільшити масштаб чи інтенсивність цього наступу.

Аналітики зазначають, що основна фаза російських наступальних операцій в Луганській області триває, і рф, ймовірно, не має достатніх незадіяних резервів для збільшення масштабу або інтенсивності наступу цієї зими.

Про це йдеться у звіті ISW.

За даними Інституту, російські сухопутні війська, як правило, діють у звичайних доктринальних з'єднаннях і частинах, а не у батальйонних тактичних групах чи інших спеціальних структурах.

"Відсутність кількох критично важливих танкових підрозділів свідчить про те, що російські військові продовжують намагатися замінити техніку, особливо танки, втрачені під час попередніх невдалих наступальних операцій", – мовиться у звіті.

Аналітики вважають, що російські війська можуть мати деякі відновлені механізовані підрозділи в резерві, але перекидання цих обмежених резервів на лінію фронту в Луганській області навряд чи кардинально змінить хід наступу.

російський наступ, найімовірніше, триватиме ще деякий час і може тимчасово набрати обертів після того, як будуть введені останні резерви (якщо такі будуть), але, скоріш за все, завершиться, не досягнувши поставлених цілей та оперативно значущих успіхів, вважають в інституті.

Основні переломи у військових діях, що тривають 19 лютого:

- За інформацією, до квітня українські війська зможуть розмістити на передовій лише 50 танків, наданих Заходом, з обіцяних 320.

- Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що російські війська вже перекинули всі свої боєздатні частини на лінію фронту в Луганській і Донецькій областях, а також у деякі райони Запорізької області.

- Міністерство оборони росії підтвердило, що 1-й армійський корпус "днр" і 2-й армійський корпус "лнр" є офіційними формуваннями зсрф.

- Глава чечні кадиров зазначив, що може бути зацікавлений у створенні власної воєнізованої компанії після завершення державної служби.

- Міноборони рф неправдиво заявило, що українські чиновники готують радіологічну атаку під чужим прапором, щоб звинуватити росію в порушенні Конвенції про ядерну безпеку напередодні 11-ї надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

- Війська рф продовжували наступальні операції на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної. російські джерела стверджують, що українські війська зміцнюють передові позиції на захід і північний захід від Кремінної.

- Окупанти, ймовірно, досягли незначних успіхів у північних передмістях Бахмута і на східних околицях міста.

- За повідомленнями, російські війська продовжують наступальні операції на західних околицях Донецька та навколо Вугледара.

- Голова окупаційного парламенту Криму володимир константинов заявив, що так звана влада півострова націоналізувала українське майно на десятки мільярдів рублів (щонайменше 10 мільйонів доларів США) і планує використати кошти від продажу цього майна для підтримки російських військ, що воюють в Україні.

- Українські військові повідомили, що російські війська не можуть ремонтувати модернізовані зенітно-ракетні комплекси С-300 поблизу лінії фронту через проблеми з логістикою і змушені передавати ці системи на заводи-виробники в рф.