рф не пропустила через Керченську протоку суховантаж з Туреччини

Судно прямувало до Ростова-на-Дону.

російські спецслужби не пустили через Керченську протоку суховантажне судно, яке прямувало в Ростов-на-Дону з Туреччини 22 липня. Як заявила ФСБ у трюмі іноземного судна виявили сліди вибухівки.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Як повідомила ФСБ, судно для навантаження зернових культур прямувало до порту Ростова-на-Дону. У його трюмі виявили "сліди вибухових речовин динітротолуолу та тетрилу, а також ознаки стороннього втручання в конструктивні частини суховантажу".

"Встановлено, що наприкінці травня судно знаходилося в українському порту Кілія. У липні в турецькому порту Тузла було здійснено повну зміну суднової команди, що складалася з 12 громадян України, і змінено назву суховантажу. Вказані обставини можуть свідчити про можливість використання іноземного цивільного судна для доставки вибухівки на територію України", - йдеться в заяві ФСБ.

Нагадуємо, кремль, ймовірно, намагається пом’якшити заяву міноборони про те, що вони розглядатимуть цивільні кораблі у Чорному морі як законні військові цілі. рф маневрує, аби мати можливість змінити "зернову угоду", а не створювати нову.