Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

рф не пропустила через Керченську протоку суховантаж з Туреччини

24 липня 2023, 10:28
рф не пропустила через Керченську протоку суховантаж з Туреччини
Судно прямувало до Ростова-на-Дону.

російські спецслужби не пустили через Керченську протоку суховантажне судно, яке прямувало в Ростов-на-Дону з Туреччини 22 липня. Як заявила ФСБ у трюмі іноземного судна виявили сліди вибухівки. 

Про це повідомляє Інтерфакс.

Як повідомила ФСБ, судно для навантаження зернових культур прямувало до порту Ростова-на-Дону. У його трюмі виявили "сліди вибухових речовин динітротолуолу та тетрилу, а також ознаки стороннього втручання в конструктивні частини суховантажу".

"Встановлено, що наприкінці травня судно знаходилося в українському порту Кілія. У липні в турецькому порту Тузла було здійснено повну зміну суднової команди, що складалася з 12 громадян України, і змінено назву суховантажу. Вказані обставини можуть свідчити про можливість використання іноземного цивільного судна для доставки вибухівки на територію України", - йдеться в заяві ФСБ.

Нагадуємо, кремль, ймовірно, намагається пом’якшити заяву міноборони про те, що вони розглядатимуть цивільні кораблі у Чорному морі як законні військові цілі. рф маневрує, аби мати можливість змінити "зернову угоду", а не створювати нову.

війнаТуреччинасудноРФ

Останні матеріали

Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О’Брайен
Політика
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 24 липня 2023, 13:07
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Політика
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Переклад iPress – 24 липня 2023, 00:07
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Політика
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 липня 2023, 16:15
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
LifeStyle
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
Переклад iPress – 21 липня 2023, 13:44
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Cуспільство
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2023, 06:47
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Політика
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Переклад iPress – 20 липня 2023, 16:54
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Політика
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 липня 2023, 12:49
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Технології
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Переклад iPress – 20 липня 2023, 00:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється