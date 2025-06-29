рф не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів. Потрібен тиск – Зеленський

За цей тиждень рф атакувала Україну понад 114 ракетами, понад 1270 дронами і майже 1100 КАБами.

рф знову завдала масованого удару по Україні. Президент Володимир Зеленський відреагував на нічні обстріли росії: "путін давно вирішив, що буде воювати далі попри заклики світу до миру".

Про це глава держави написав у соцмережах.

"Майже всю ніч в Україні лунала тривога – у нашому небі було 477 дронів, більшість із яких російсько-іранські «шахеди», та 60 ракет різних типів. Били "рускіє" по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, поранена дитина. Екстрені служби працюють усюди, де необхідно", ідеться у повідомленні.

Президент згадав, що під час відбиття ворожої атаки, загинув пілот F-16 Максим Устименко. "Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну".

Зеленський наголошує, Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів. Лише за цей тиждень рф спрямувала по Україні понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів.