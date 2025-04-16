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рф незабаром може оголосити про припинення "енергетичного перемир’я" – ISW

16 квітня 2025, 14:07
рф незабаром може оголосити про припинення
Фото: aa.com.tr
Аналітики зазначили, що з 18 березня російська влада постійно необґрунтовано обвинувачує Україну у порушенні "енергетичного перемир’я".
рф може незабаром оголосити про скасування режиму припинення вогню по енергетичних об'єктах і посилити удари по Україні з великої відстані найближчими днями.
 
Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).
 
У повідомленні йдеться, що міністр закордонних справ рф Сергій Лавров напередодні заявив, що домовленостей про тимчасове припинення вогню по енергетичній інфраструктурі та Чорному морю немає. Водночас речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що кремль уточнить дату закінчення 30-денного припинення вогню по енергосистемі з Міністерством оборони рф і зазначив, що "все залежатиме від подальших наказів" путіна.
 
Аналітики зазначили, що з 18 березня російська влада постійно необґрунтовано обвинувачує Україну у порушенні "енергетичного перемир’я".
 
У звіті підкреслили, що "припинення вогню добігає кінця", а точні параметри "енергетичного перемир’я", включаючи дату його завершення, невідомі.
 
Також Лавров повторив, що путін відкинув пропозицію президента США Дональда Трампа про 30-денне повне припинення вогню через нібито невирішені питання щодо мобілізації в Україні, військової допомоги та моніторингу припинення вогню. Він традиційно спробував звинуватити Україну і заявив, що вона "дуже любить брехати". У матеріалі наголосили, що аргументи Лаврова - це частина інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на переклад провини за зрив перемир’я на Україну і Захід.
 
ISW додає, що оцінює заяви рф як інформаційне обґрунтування для ймовірного відновлення або посилення атак на енергетичну інфраструктуру України в найближчі дні.

 

енергетикавійна в Україніросія окупанти

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