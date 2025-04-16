рф незабаром може оголосити про припинення "енергетичного перемир’я" – ISW

Аналітики зазначили, що з 18 березня російська влада постійно необґрунтовано обвинувачує Україну у порушенні "енергетичного перемир’я".

рф може незабаром оголосити про скасування режиму припинення вогню по енергетичних об'єктах і посилити удари по Україні з великої відстані найближчими днями.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

У повідомленні йдеться, що міністр закордонних справ рф Сергій Лавров напередодні заявив, що домовленостей про тимчасове припинення вогню по енергетичній інфраструктурі та Чорному морю немає. Водночас речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що кремль уточнить дату закінчення 30-денного припинення вогню по енергосистемі з Міністерством оборони рф і зазначив, що "все залежатиме від подальших наказів" путіна.