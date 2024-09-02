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рф обігнала США у постачанні газу до Євросоюзу – Welt

02 вересня 2024, 10:31
рф обігнала США у постачанні газу до Євросоюзу – Welt
Фото: з вільного доступу
За квартал з квітня по червень ЄС закупив у росії більше газу, ніж у США.
росія змогла зміцнити свої позиції як постачальника газу до Європейського Союзу, обігнавши в обсязі поставок США.
 
Про це повідомляє Die Welt, посилаючись на дані брюссельської консалтингової компанії Bruegel.
 
Уперше за майже два роки країни ЄС за один квартал імпортували більше газу з росії, ніж зі США.
 
Згідно з даними компанії, за квартал з квітня по червень ЄС закупив у росії 12,7 мільярда кубометрів газу, а у США - 12,3 мільярда. Водночас порівняно з першим кварталом 2024 року поставки з росії знизилися незначно, а зі США - більш різко.
СШАвійна в Українігаз рфросія окупанти

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