рф обігнала США у постачанні газу до Євросоюзу – Welt
02 вересня 2024, 10:31
Фото: з вільного доступу
За квартал з квітня по червень ЄС закупив у росії більше газу, ніж у США.
росія змогла зміцнити свої позиції як постачальника газу до Європейського Союзу, обігнавши в обсязі поставок США.
Про це повідомляє Die Welt, посилаючись на дані брюссельської консалтингової компанії Bruegel.
Уперше за майже два роки країни ЄС за один квартал імпортували більше газу з росії, ніж зі США.
Згідно з даними компанії, за квартал з квітня по червень ЄС закупив у росії 12,7 мільярда кубометрів газу, а у США - 12,3 мільярда. Водночас порівняно з першим кварталом 2024 року поставки з росії знизилися незначно, а зі США - більш різко.